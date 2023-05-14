«التموين»: قرار إعفاء الوافدين من رسوم الذهب يسبب وفرة المعروض وانخفاض السعر

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن شح الذهب في الأسواق أدى بدوره إلى التسبب في ارتفاعات بأسعار المعدن النفيس، وهو الأمر غير المبرر، مشيرا إلى أن أسعار الذهب كانت ترتفع في اليوم الواحد لما يقارب الـ100 جنيه.

فرج: الذهب المصري أغلى بـ600 جنيه

وأضاف «فرج» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «dmc»، أن أسعار الذهب المصري المباعة في الأسواق أغلى 600 جنيه من السعودي أو الخليجي، مشددا على أن قرار إعفاء الوافدين من الرسوم الجمركية على الذهب قرار جيد وحكيم.

وأشار إلى أن وزارة التموين قررت دخول أي كمية من الذهب دون أي رسوم جمركية، وبرسوم بسيطة جدا تبلغ جنيهات فقط، وهي ضريبة القيمة المضافة على الذهب، والتي يجري تطبيقها على المصنعية في المشغولات الذهبية فقط.

القرار سيؤدي بدوره لوفرة من المعروض من الذهب

وأوضح مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب أن القرار سيؤدي بدوره لوفرة من المعروض من الذهب، حيث إنه بسبب هذا القرار انخفضت أسعاره بنحو 130 جنيها خلال الأيام الماضية، و90 جنيها اليوم.