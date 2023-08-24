رئيس الاتحاد العربي للشراكة: انضمام مصر لبريكس جاء ترجمة لثقلها الإقليمي والمحوري

ثمن الدكتور أحمد الكلاوي رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص «FAPPP»، إعلان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، انضمام مصر لمجموعة بريكس، الذي سيدخل حيز التنفيذ من يناير 2024.

انضمام مصر لبريكس

وقال «الكلاوي» في بيان، إن دعوة مصر للانضمام لتجمع بريكس، ترجمة لأهمية مصر كدولة تتمتع بدور إقليمي ومحوري مؤثر في المنطقة وموقعها الاستراتيجي والتاريخي في العالم.

أضاف أن تجمع بريكس يعتبر واحدًا من أكبر الوجهات الاستثمارية في العالم، وبالتالي سيدفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، لافتا أن هذا التجمع سيكون له مستقبل ودور كبير في صياغة السياسات النقدية الدولية خاصة أنه يضم كتلة مهمة اقتصاديا وسياسيا.

أهمية انضمام مصر لبريكس

وذكر رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص FAPPP، أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز التكنولوجيا والابتكار في مصر من خلال التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى في التجمع وهو ما سيسمح لمصر بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والخبرات في مجالات مختلفة مثل الطاقة والصناعة والزراعة والتكنولوجيا الحديثة.