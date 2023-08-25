ضخ سلع تموين شهر سبتمبر في منافذ البقالين بعد غد

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال 1500 مخزن جملة تابع لها لضخ السلع التموينية لمنافذ بقالي التموين على مستوى الجمهورية، ضمن صرف الاستعاضة الأولى (حصة المنفذ من السلع) لشهر سبتمبر 2023، بداية من يوم الأحد المقبل.

صرف السلع التموينية

وتقوم وزارة التموين، في يوم 27 من كل شهر في صرف السلع التموينية لمنافذ البقالين وفقا لحصة كل منفذ بناء على عدد المواطنين المقيدين في المنفذ لصرف السلع لهم في نطاق الحيز الجغرافي لكل بقال، وذلك قبل بدء صرف المقررات والحصص الخاصة بأصحاب بطاقات التموين للشهر الجديد.

حصة الأفراد على بطاقة التموين

بداية شهر سبتمبر المقبل، تصرف وزارة التموين السلع والمقررات التموينية لعدد 23 مليون أسرة مدرجين على منظومة الدعم التمويني، لصرف مستحقات الأفرد على بطاقة التموين بقيمة 50 جنيها شهريا لكل فرد مدرج على البطاقة حتى الفرد الرابع، فيما يتم صرف سلع بقيمة 25 جنيها فقط بدءا من الفرد الخامس على البطاقة.