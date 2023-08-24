«التموين»: تعاقدات القمح تؤمن إنتاج الخبز.. والمخزون يكفي 4.7 شهر

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لديها مخزون كافي من السلع الأساسية، خاصة القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، إذ يصل الاحتياطي الاستراتيجي إلى 4.7 شهر.

وأشار الدكتور علي المصيلحي، في بيان منذ قليل، إلى استمرار التعاقدات التي تبرمها هيئة السلع التموينية من كل المناشئ المعتمدة لدى الهيئة لاستيراد القمح والتي تبلغ 23 منشأ لدعم الأرصدة الحالية بهدف ضمان انتاج الخبز البلدي المدعم بكميات تصل إلى 270 مليون رغيف يوميا يستفيد منها نحو 71 مليون مواطن.

إنتاج الخبز المدعم

من جانبه، قال المهندس ياسر فوزي رئيس قطاع مطاحن الاتحاد التابع لشركة مطاحن مصر العليا بالأقصر، إن القدرة الفعلية للمطحن حاليا تصل إلى 110 طن دقيق يوميا من إجمالي الطاقة الإجمالية والمقدرة بـ150 طن يوميا.

وأوضح أن مطحن الاتحاد جرى إنشاؤه عام 2005 ويتضمن خطين للإنتاج احدهما للدقيق البلدي استخراج 87.5% المخصص لإنتاج الخبز المدعم واخر للطباقي والذي جرى إيقافه وكانت قدرته الإنتاجية 25 طن يومي، لافتا إلى أن عمليات الإحلال والتجديد مستمرة داخل المطحن، وتجرى كل 5 سنوات لتحسين عمليات الطحن وجودة الدقيق المنتج.

وكشف أنه يجرى حاليا العمل على إنشاء مطحن جديد في مدينة طيبة على مساحة 8 أفدنة بطاقة إنتاجية 500 طن دقيق يوميا باستثمارات 150 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال 6 سنوات، كما يتم العمل على إنشاء صومعة لتخزين الحبوب بالمدينة بطاقة تخزينية 30 الف طن ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 3 سنوات.