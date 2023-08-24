ورشة عمل للتعرف على الأدوية المغشوشة وطريقة التعامل معها

أعلنت هيئة الدواء المصرية، في بيان لها، فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بكيفية التعامل مع الأدوية المغشوشة، والإبلاغ عنها عند تواجدها في الأسواق والصيدليات المختلفة.

تهدف ورشة العمل المقدمة من هيئة الدواء المصرية، إلى التعريف بكيفية التعامل مع الأدوية المغشوشة والإبلاغ عنها ودور الأطراف المعنية في حالة رصد أي منها، وسرعة إبلاغ هيئة الدواء المصرية لضمان توافر دواء آمن وفعال في سوق الدواء المصري.

الإبلاغ عن الأدوية المغشوشة

من المقرر عقد ورشة عمل للتعريف بكيفية التعامل مع الأدوية المغشوشة والإبلاغ عنها، وذلك يوم الأحد 3 سبتمبر 2023 بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية.

وتبدأ ورشة العمل الخاصة بالأدوية المغشوشة، المقدمة لممثلي شركات الأدوية والمخازن والمستودعات، من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً.

مواعيد الاشتراك في الدورة

يكون آخر موعد للاشتراك في التدريب، هو يوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، ويحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

ويمكن التسجيل للاشتراك في ورشة الأدوية المغشوشة والإبلاغ عنها، عن طريق الضغط هنا، وللاطلاع على الأجندة الخاصة بالورشة يمكن الضغط هنا.