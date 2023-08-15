«هيئة الدواء» تعلن دورة تدريبية للتعامل مع الدعاية على المواقع الإلكترونية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، فتح باب التسجيل في دورة تدريبية للتعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية.

وتعمل الدورة على تدريب ممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية على القواعد التنظيمية لتقديم الملفات الخاصة بالمواد الدعائية والتعليمية والتوعوية، بهدف الحصول على موافقات بالنشر والتداول من خلال المنصات والمواقع الإلكترونية.

وكشفت هيئة الدواء عن انطلاق الدورة التدريبية يوم الأحد 23 أغسطس الجاري ولمدة يومين متتاليين بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم، ومتاح الحضور عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وأضافت الهيئة: تبدأ الدورة من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءً.

وأشارت هيئة الدواء إلى موعد الاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء القادم، لافتة إلى انه من المقرر أن يحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

للتسجيل يرجى الضغط على الرابط التالي:https://tinyurl.com/yc3cp88mللاطلاع على الأجندة برجاء الضغط على الرابط التالي:https://tinyurl.com/2usccu8j