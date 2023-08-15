«هيئة الدواء» تحذّر من عقار مغشوش لعلاج نزيف الرحم.. كيف تفرق بين الأصلي والمقلد؟

حذّرت هيئة الدواء المصرية، المواطنين، من عقار Oxyprogest Vial، لافتة إلى أنّ هناك عبوات مقلدة من الدواء، ومن جميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات الخاصة بالدواء.

وتابعت هيئة الدواء، أنّه يمكن التفرقة بين العبوات المقلدة والمغشوشة في السوق، كما يلي.

- المنتج الأصلي البيانات المطبوعة بخط ليس سميك واسم المصنع والعنوان على سطرين، بينما المنتج المقلد البيانات المطبوعة بخط سميك واسم المصنع والعنوان غير كامل في سطر واحد.

- العبوة الأصلية مكتوب مسجل في هيئة الدواء، والمقلد مكتوب مسجل في وزارة الصحة والسكان.

- المنتج الأصلي مكتوب تصنيع شركة أكديما على سطر واحد ولا يوجد شكل سهم يشير إلى الأعلى، أما المقلد فمطبوع عليه تصنيع شركة أكديما السادس من أكتوبر ويوجد شكل سهم للأعلى.

يذكر أنّ دواء Oxyprogest Vial يستخدم لعلاج حالات مثل فترات الحيض الغائبة أو غير المنتظمة، أو نزيف الرحم غير الطبيعي.

وأضافت هيئة الدواء، أنّه ﺣﺎل وﺟﻮد ﺷﻜﻮى ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﺼﻴﺪﻟﻲ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮة أو اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ 15301، أو الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني www.edaegypt.gov.eg.