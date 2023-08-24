نائبة: انضمام مصر لـ«البريكس» دليل على مكانتها وثقلها عالميا

أشادت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب عضو لجنة التضامن الاجتماعي بانضمام مصر لمجموعة البريكس بحلول يناير 2024، مؤكدة أن هذا الأمر دليل قوي على مدى ثقل الدولة المصرية في المنطقة وقوتها ومكانتها، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على توفير فرص تمويلية كبيرة وفتح أسواق جديدة وتخفيف الضغط على الدولار.

مواجهة الأزمة الإقتصادية

وأضافت عضو مجلس النواب في بيان له منذ قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية بذلو جهودا كبيرة في مختلف المجالات من أجل النهوض بالدولة المصرية واقتصادها، وفتح أسواق جديدة ومواجهة الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم أجمع.

وأشارت النائبة هند حازم حبيب إلى أن انضمام مصر لمجموعة البريكس له فوائد واسعة على المستويين الاقتصادي والسياسي، وخاصة انه ستتمكن مصر من توقيع اتفاقيات تجارية باستخدام العملات المحلية بين الدول الأعضاء، وهو ما يساعد في تقليل ضغط الدولار، كما أنه يتيح لمصر الحصول على قروض من بنك التنمية التابع لتكتل البريكس.

حصول مصر على عضوية البريكس

كان رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أن مجموعة البريكس قررت دعوة مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين ليصبحوا أعضاء في المجموعة، وقال إن الأعضاء الجدد سينضمون بداية من يناير من العام المقبل.