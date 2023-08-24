الحكومة الفرنسية: مصرع قائد مجموعة فاجنر «يثير شكوكا منطقية»

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أوليفيية فيران، اليوم الخميس، إن ظروف تحطم طائرة كان على متنها قائد مجموعة فاجنر، يفجين بريجوجين، تثير «شكوكا منطقية»، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

«فيران»: لدينا شكوك ولا نعرف ظروف الحادث

وفيما أشار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى أنه نادرًا ما تحدث أمور في روسيا دون تورط الرئيس فلاديمير بوتين، أكد «فيران» على حديث بايدن قائلًا: «هذه حقيقة يمكن الاعتراف بها من حيث المبدأ».

وأضاف فيران، أنه لا يعرف بالضبط الظروف التي وقع فيها الحادث، ولكن قد تكون لدينا شكوك منطقية.

وفى سياق متصل، لم يُوجه المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، اتهامًا صريحًا للكرملين في الحادث الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بمن فيهم بريجوجين ومساعده.

فيران: قائد مجموعة فاجنر كان منفذًا لجميع أعمال بوتين

وأوضح فيران أن قائد مجموعة فاجنر، يعتبر أولاً وقبل كل شيء منفذًا للمهام نيابةً عن بوتين، وأن ما ارتكبه لا يمكن فصله عن سياسة بوتين، وأشار إلى أن بوتين يتحمل المسئولية عن هذه التجاوزات.

وشدد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، على أن «بريجوجين» تسبب في فوضى في مناطق مختلفة من العالم، ومنها إفريقيا وأوكرانيا وحتى روسيا نفسها.

وفي يونيو الماضي، قاد بريجوجين تمردًا على القيادة العسكرية ووزير الدفاع سيرجي شويجو، وتمكن لفترة وجيزة من السيطرة على مواقع عسكرية جنوب روسيا، وتقدم باتجاه موسكو مع قواته، ومع ذلك، تم إيقاف تحركه في غضون ساعات.