بعد ساعات من مصرعه.. إعفاء حليف «قائد فاجنر» من منصبه في الجيش الروسي

أعلنت القيادة العسكرية الروسية، إعفاء الجنرال سيرجي سوروفيكين، من منصبه كقائد لقوات الجوفضائية في الجيش الروسي، بعد ساعات من إعلان مسؤولون روس تحطم طائرة خاصة تقل حليفه، قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، ومصرعه في الحال.

قائد فاجنر يلقى مصرعه شمال موسكو

ولقى قائد فاجنر، مصرعه في حادث تحطم طائرة شمال موسكو، إلى جانب مساعده الأيمن ديمتري أوتكين، وثمانية أشخاص آخرين.

وكانت الطائرة الخاصة المملوكة لبريجوجين، في رحلة من العاصمة الروسية موسكو إلى سان بطرسبرج، وعلى متنها سبعة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم، عندما تحطمت في منطقة تفير، وتقول التقارير إنه تم انتشال جميع الجثث العشر.

قناة Grey Zone تؤكد مقتل قائد فاجنر

من جهتها، أفادت قناة «Grey Zone» المرتبطة بمجموعة فاجنر على تليجرام بوفاة «بطل روسيا بريجوجين» مشيرة إلى أنه «قُتل نتيجة أعمال قام بها خونة روسيا».