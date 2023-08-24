شهادات حية من موقع تحطم طائرة قائد فاجنر: انفجار غامض تلته سحابة سوداء

كشف عدد من شهود العيان لحادث تحطم الطائرة الخاصة بقائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، عن تفاصيل جديدة حول ملابسات تحطم الطائرة شمال العاصمة الروسية، بينما كانت في رحلة بين موسكو وسان بطرسبرج، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص كانوا على متن الطائرة، بينهم قائد المجموعة العسكرية الخاصة.

شاهدة: ظننت أن حادثاً وقع على الطريق السريع

وحكت مواطنة روسية ما شهدته، مشيرةً إلى أنه «في حوالي الثامنة مساءً، كنت ألاعب قطتي عند النافذة، وفجاة سمعت دوي انفجار غامض، تلته سحابة سوداء مظلمة، وانطلقت السيارات إلى مكان الانفجار لمعرفة ما حدث، وظننت أن شيئاً ما حدث على الطريق السريع، ربما اشتعال النيران في شاحنات أو منازل».

شاهد: كانت هناك أجزاء مضيئة في السماء

وحكى مواطن روسي آخر أن النار كانت متوهجة في الطائرة، وقال: «في البداية، ظننت أانه صاروخ، لأنه كانت هناك أجزاء مضيئة في السماء، كأنها صاروخ، وبعد ذلك فوجئت بسقوط الطائرة، التي كانت تهوي بشكل دائري، وكانت عبارة عن قطعتين حديدتين سقطتا على الأرض، وكان الدخان الأسود يتصاعد من الحطام، وكأن شيئاً ما انفجر في الهواء».

مصرع زعيم فاجنر بعد تراجعه عن التمرد

ولقى زعيم فاجنر، والذي كان مقرباً من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مصرعه في حادث غامض أدى إلى تحطم طائرته الخاصة، وذلك بعد تراجعه هو ومجموعته المسلحة عن «تمرد مسلح» ضد الجيش الروسي، أثناء مشاركتهم في العمليات العسكرية الجارية في أوكرانيا.

وكانت الطائرة الخاصة المملوكة لرجل الأعمال بريجوجين، في رحلة من موسكو إلى سان بطرسبرج، وعلى متنها سبعة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم، وتحطمت في منطقة «تفير»، شمال العاصمة موسكو، وتشير تقارير إنه تم انتشال جميع الجثث العشر.