قائد فاجنر يسخر من الموت قبل مصرعه: سنكون الأفضل في الجحيم (فيديو)

أذاعت قناة على تطبيق «تليجرام»، مرتبطة بمجموعة فاجنر الروسية، مقطع فيديو مسجل ظهر فيه يفجيني بريجوجين قائد المجموعة الذي لقي مصرعه، أمس، إثر تحطم طائرته الخاصة، خلال رحلة من موسكو إلى سان بطرسبرج، مع ديميتري أوتكين مساعده المقرب، الذي يطلق عليه «يد بريجوجين اليمنى»، بحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

قائد مجموعة فاجنر يسخر من الموت

وخلال الفيديو سخر بريجوجين، من الموت قائلا: «سنذهب جميعا إلى الجحيم»، وفي المقابل رد مساعده «أوتكين»، الذي لم يعرف بعد إن كان مصاحبا لبريجوجين خلال رحلته الأخيرة أم لا: «الموت ليس النهاية، بل مجرد بداية لشيء آخر».

وتابعت الصحيفة البريطانية بأن مجموعة «فاجنر» قد شاركت مقطع الفيديو، الذي يظهر أفكار «بريجوجين» حول الموت، بعد وقت قليل من وفاته في حادث الطائرة، وأشادت قناة Gray Zone Telegram «جراي زون»، التي توفر تحديثات رسمية وغير رسمية حول أنشطة «فاجنر»، ببريجوجين ووصفته بالبطل، وعلقت القناة في منشور نقلاً عن مقتطفات من مقابلة قديمة لبريجوجين: «سنذهب جميعًا إلى الجحيم، لكننا سنكون الأفضل في الجحيم».

مكان وتوقيت فيديو «بريجوجين» غير معروفين

وقالت الصحيفة البريطانية إنه يمكن رؤية بريجوجين وهو يضحك في الفيديو بينما كان يجلس داخل خيمة منخفضة الإضاءة ويتحدث إلى بعض الأشخاص، لكن وقت ومكان تسجيل الفيديو غير معروفين.

وتترك وفاة بريجوجين مجموعة فاجنر بلا قيادة وتثير تساؤلات حول عملياتها المستقبلية.