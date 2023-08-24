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محمد حماقي يطرح أغنية «دلعنا كتير» عبر يوتيوب (فيديو)

كتب:

أحمد حسين صوان
06:42 م | الخميس 24 أغسطس 2023
محمد حماقي

محمد حماقي

طرح الفنان محمد حماقي، أغنية جديدة بعنوان «دلعنا كتير»، مساء اليوم الخميس، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يويتوب، وذلك ضمن أغاني ألبومه التي يطرحها كل 15 يومًا، على مدار موسم أغاني صيف 2023.

أغنية «دلّعنا كتير» غناء وألحان محمد حماقي، وكلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع موسيقي وميكس تميم، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة سعيد الأرتيست.

كلمات أغنية حماقي الجديدة

وتقول كلمات الأغنية: «‎دلّعنا كتير نتدلّع بقى.. ‎دي فرصة عمر جديد اتلقى ‎وعملت حاجات!.. اعمللي حاجات.. ‎وزي أنا بقى ما اديتك هات.. ‎قوللي إن انت جيت في الدنيا دي علشاني.. ‎قوللي إنك لقيت اللي مش هييجي تاني.. ‎قوللي قد إيه.. بتحبني قد إيه».

حماقي يطرح أغنية «ده قلبي ده»

وكان محمد حماقي طرح منذ أيام، أغنية «ده قلبي ده» والتي حققت نجاحًا كبيرًا وأشاد بها الجمهور.

«ده قلبي ده» كلمات أمير طعيمة، وألحان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب - أحمد إبراهيم، وتوزيع موسيقي وميكس تميم.

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محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.