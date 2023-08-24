تعرف على معايير قبول عضوية مصر في تجمع بريكس.. ثقلها ومواقفها الدولية

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن معايير اختيار مصر لضمها لتجمع بريكس، بدءاً من يناير 2024، والتي تم أخذها في الاعتبار، أثناء مناقشة قادة التكتل الاقتصادي توسيع مجموعة بريكس.

معايير اعتمد عليها قادة بريكس لضم أعضاء جدد

وذكر وزير الخارجية الروسي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام قمة قادة بريكس بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، أن المعايير التي اعتمد عليها القادة لاختيار الدول، كانت تشمل ثقل وهيبة الدولة ومواقفها في الساحة الدولية.

ووصف لافروف النقاشات حول توسيع بريكس بأنها كانت مكثفة، ولم تخل من مشاكل، لكن بشكل عام كانت كل دولة تستهدف اتخاذ القرار بضم أعضاء جدد.

وشدد على أن الاعتبارات الأهم لقبول عضوية دولة من الدول المرشحة كانت هيبتها ووزنها السياسي وموقفها على الساحة الدولية بطبيعة الحال، ولفت إلى أن أعضاء بريكس اتفقوا على أن توسيع صفوفهم من خلال ضم ذوي أفكار مشتركة.

معايير أخرى لقبول الدول بتكتل بريكس

وأشار لافروف إلى أن من معايير قبول الدول في تجمع بريكس أنها تؤيد تعددية الأقطاب، وترى ضرورة جعل العلاقات الدولية أكثر ديمقراطية وعدالة، وزيادة دور الجنوبي العالمي في آليات الحوكمة العالمية.

وشدد لافروف على الدول الست التي تم الإعلان عن أسمائها اليوم، ومنهم مصر، تستوفي هذه المعايير بشكل كامل.