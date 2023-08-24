«معلومات الوزراء»: الانضمام لـ«بريكس» يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن مكاسب انضمام مصر لـ«بريكس»، وموافقة بنك التنمية الجديد الخاص بالتجمع في ديسمبر 2021 على قبول مصر كرابع الأعضاء الجدد للبنك.. بعد الإمارات وبنجلاديش وأوروجواي.

مزايا انضمام مصر لـ«البريكس»

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن انضمام مصر لتجمع البريكس يمكنها من تحقيق الآتي:

- استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر، والذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية.

- يمثل التقارب من التكتل، استفادة من تعزيز التعاون البناء بين دوله لدعم جهودها للتنمية المستدامة.

- وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصًا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية.

- تأكيدًا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

- الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

- وجود مصر داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدًا من الثقل للدول النامية والناشئة.