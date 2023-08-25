معاهد فني تجاري متاحة للشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثالثة.. اعرفها

حددت وزارة التعليم العالي عدة معاهد فني تجاري في مختلف المحافظات متاحة أما طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات، بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، والتي جاءت بحد أدنى 60% للشعبة العلمية.

معاهد فني تجاري متاحة بالشعبة العلمية للمرحلة الثالثة

ويوجد عدة معاهد فني تجاري متاحة بالمرحلة الثالثة للشعبة العلمية للطلاب الحاصلين على أقل من 60% الحد الأدنى كالتالي:

الفني التجاري بالمحلة الكبرى

الفني التجاري بدمنهور

الفني التجاري بطنطا

الفني التجاري بالمنصورة

الفني التجاري ببنها

الفني التجاري بشبرا

الفني التجاري بقنا

الفني التجاري بالمطرية

الفني التجاري بالإسكندرية

الفني التجاري بأسوان

الفني التجاري بالروضة

الفني التجاري بقويسنا

الفني التجاري بسوهاج

التقديم إلى معاهد فني تجاري بالمرحلة الثالثة للشعبة العلمية

ويجري التقديم من خلال رابط تنسيق الجامعات، إذ يقوم الطلاب بكتابة الرغبات الخاصة بهم واختيار معاهد فني تجاري، مع مراعاة شروط وقواعد التوزيع الجغرافي.