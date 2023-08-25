المعاهد المتاحة للإعلام واللغات في المرحلة الثالثة أدبي

يرغب خريجي الثانوية العامة في معرفة مختلف المعاهد المتاحة لدراسة الإعلام في تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الشعبة الأدبية، من أجل التقديم بها وكتابتها في الرغبات.

معاهد متاحة لدراسة الإعلام في المرحلة الثالثة لطلاب الشعبة الأدبية

وحددت وزارة التعليم العالي عدة معاهد متاحة لدراسة الإعلام في تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات للشعبة الأدبية وهي:

أكاديمية أخبار اليوم تكنولوجيا صحافة 6 أكتوبر.

المعهد العالي للاتصال والإعلام بالمقطم.

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر.

المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر.

أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربي وإنجليزي.

معاهد دراسة اللغات للشعبة الأدبية في المرحلة الثالثة للتنسيق

يوجد عدة معاهد لدراسة اللغات بديل عن كلية الألسن في تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات من أجل طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية لأقل من 58% وهي القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم.

- المعهد العالي للغات بالمنصورة.

- معهد المنيا العالي للغات.

- المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت.

- المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس تجارة إنجليزي.

- المعهد العالي للغات بأسوان.