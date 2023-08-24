مقرر مساعد بالحوار الوطني: الدولة توفر وسائل تمكين الشباب

قال زكي القاضي، المقرر المساعد بلجنة الشباب بالحوار الوطني، إن الدولة تدعم الشباب خلال العقد الأخير، وتحديداً منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية في عام 2014.

القاضي: الرئيس السيسي دعم تمكين الشباب

وأضاف «القاضي» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا لايف»، أنَّ الرئيس السيسي حمل العديد من الأولويات على عاتقه، وفي مقدمتها كيفية دعم الشباب وإتاحة الفرصة لهم للتمكين، وكذلك فرص التأهيل والتدريب والتطوير.

إتاحة أدوات لتمكين الشباب

وتابع مقرر مساعد بلجنة الشباب بالحوار الوطني، أنَّ الدولة عملت على إتاحة أدوات لتمكين الشباب، بجانب إجراءات عملية وحقيقية والتي تضح في عدة مشاريع رئيسية أبرزها الأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب التي أنشئت في الأساس لتطوير الشباب.

الحوار الوطني

يشار إلى أنه تم إطلاق الحوار الوطني في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب، والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع جميع تيارات وفئات المجتمع.