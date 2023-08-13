نائب التنسيقية: الدولة حرصت على تمكين الشباب خلال السنوات الأخيرة

ثمن النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجهودات القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية لدعم وتمكين الشباب سياسيا من خلال المبادرات والبرامج الشبابية التي تم إطلاقها لرفع المستوى الثقافي والفكري والاجتماعي لأبنائها.

اليوم العالمي للشباب

وقال النائب محمد عزمي في تصريحات لـ«الوطن»: «لا يوجد أدنى شك في أن الشباب هم العمود الفقري لأمي مجتمع ومن هذا المنطلق حرصت الدولة المصرية على تصعيد نشاطهم به من خلال تمكينهم سياسيا بأرفع المناصب بالدولة بسياسة التدريب قبل التمكين.. وظهر ذلك من خلال البرامج الشبابية والمؤتمرات التي نظمتها الحكومة مدار الفترة الماضية والتي كان أبرزها منتدى شباب العالم والمؤتمر الوطني للشباب والتي كانت تهدف للاستماع لآراء الشباب حول كافة القضايا التي تهم المجتمع والأخذ بمقترحاتهم».

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قائلا: وذلك فضلا عن وضع نص دستوري يقر بتمثيل الشباب تحت قبة البرلمان نصت المادة 244 من دستور 2014 على تمثيل الشباب بشكل مناسب بالبرلمان وتضمن قانون الانتخابات تخصيص 16 مقعدا للشباب في القوائم الانتخابية.

مجلس الشيوخ

واختتم عضو مجلس الشيوخ حديثه موجها دعوته للشباب بانتهاز المبادرات الشبابية واعتبارها فرصة لتولي المناصب القيادية بالدولة ورد الجميل لمصرنا الحبية من خلال العمل الدائم على تقدم المجتمع.