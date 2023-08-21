النائبة أمل سلامة: التجربة المصرية في تمكين الشباب مميزة

قالت أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن مصر لها تجربة مميزة في تمكين الشباب، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية وضع الشباب على رأس أولوياته، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات لإفساح المجال للشباب على كل الأصعدة.

جاء ذلك خلال كلمة «سلامة» في الملتقى الثاني «حديث الشباب العربي لبناء الوعي»، تحت شعار «الشباب وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي» بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ والكابتن طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق، وهيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدولة العربية؛ وعدد من السفراء ووفود من جميع الدول العربية.

تمكين الشباب في الجمهورية الجديدة

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الشباب بما يمتلكونه من عزيمة وقوة إرادة، هم القلب النابض لبناء الجمهورية الجديدة، فهم متسلحين بالعلم والعمل والوعى لحماية أمن الوطن واستقراره.

وأوضحت، أن وطننا العربى من المحيط للخليج، يمتلك قدرات بشرية وامكانات اقتصادية هائلة، فالشباب يمثلون 60% من عدد السكان فى مجتمعاتنا، ويمتلكون طاقات إبداعية، تعول عليهم الدول والحكومات العربية فى تنفيذ خطط البناء والتنمية، وخصوصا رؤية 2030، والخطط الاستراتيجية بعيدة المدى للدول، حيث أن تلك الفئة العمرية هى الأكثر تعليما وقدرة على الإبداع والابتكار، وتنفيذ المشروعات التنموية، بما يساهم فى تحقيق التكامل الاقتصادى بين الدول العربية.

تمثيل الشباب بشكل عادل في البرلمان

وأشارت «سلامة» إلى أن بداية الاهتمام بملف التمكين السياسى للشباب كانت من دستور 2014، الذى نصت المادة 244 منه على تمثيل الشباب بشكل ملائم وعادل فى البرلمان، حيث تم تخصيص 16 مقعدا للشباب فى القوائم الانتخابية، ليستحوذ الشباب على ثلث المقاعد، وظهر الشباب بصورة واعدة يقدمون سياسة بمفهوم جديدة، تحت مظلة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سواء فى مجلس النواب أو الشيوخ، لتقفز نسبة تمثيل الشباب والمرأة فى برلمان 2021، إلى 50%، إضافة إلى تولى الشباب المناصب القيادية ومن بينها معاونى ونواب الوزراء والمحافظين، الأمر الذى يؤكد حرص الدولة والقيادة السياسية على التمكين السياسى للشباب.