استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك بنهاية تعاملات الخميس

واصل سعر صرف الدولار استقراره أمام الجنيه المصري، في مختلف البنوك، في ختام التعاملات اليوم الخميس، حيث سجل في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الدولار اليوم في نهاية التعاملات، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك بشأن أسعار العملات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم بختام التعاملات في البنك المركزي 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم بختام التعاملات في البنك الأهلي 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم بختام التعاملات في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم بختام التعاملات في بنك القاهرة 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم بختام التعاملات في بنك أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار اليوم بختام التعاملات في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم بختام التعاملات في بنك الإسكندرية 30.95 جنيه للبيع ، وللشراء 30.85 جنيه.