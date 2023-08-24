رئيس كتلة الحوار: انضمام مصر لـ«بريكس» أول تحرك دولي جاد لكسر هيمنة الدولار

قال باسل عادل رئيس كتلة الحوار الوطني، إن انضمام مصر لمجموعة «بريكس» خطوة سياسية تحررية بغلاف اقتصادي، فهو أول تحرك دولي جاد لكسر هيمنة الدولار على التجارة العالمية واقتصاديات الدول.

الانضمام لاتفاقية البريكس تعزز الاستثمار

وأضاف رئيس كتلة الحوار في بيان: قد لا أبالغ بقولي إن تلك الخطوة تعتبر من الآليات الفعالة لتقليص الأزمة الاقتصادية المصرية، كما تتيح أيضا تلك الخطوة خلق فرص لتنشيط الصادرات المصرية، وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة مما يحقق رواجا استثماريا في مصر.

عضوية مصر في البريكس

وكان أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، صباح اليوم، دعوة مصر إلى عضوية دائمة في بريكس اعتبارا من 1 يناير 2024، موضحا خلال كلمته أنه تقرر أيضا دعوة كل من الأرجنتين، إثيوبيا، إيران، السعودية والإمارات.

وحضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جلسة الحوار رفيع المستوى في اجتماعات القمة الـ15 لتجمع البريكس، بدولة جنوب أفريقيا، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.