وزارة العمل: 40 وظيفة للفتيات بمؤسسة «التضامن للتمويل الأصغر» في الغربية

أعلنت وزارة العمل، اليوم، عن 40 فرصة عمل للفتيات بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بمحافظة الغربية من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة للعمل في وظيفة منسقة ميدانية بفرعي مدينة طنطا والمحلة الكبرى، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة إيجاد فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري في المحافظات تسهم في الحد من البطالة وتحسن من مستويات المعيشة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

توفير فرص عمل للإناث بمؤسسة التضامن للتمويل

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أنَّ الإدارة نسقت مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لتوفير فرص العمل للإناث داخل المؤسسة وفروعها بـ طنطا والمحلة الكبرى، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة من سن 18 إلى 35 سنة برواتب تبدأ من 4 آلاف جنيه، وتأمين صحي واجتماعي ووثيقة تأمين على الحياة، والتقديم بفروع المؤسسة، بمدينة طنطا وعنوانه محطة المعرض ناصية شارع الرفاعي أعلى معرض البزار للسيارات يومي الاثنين والخميس 4 و9 سبتمبر المقبل من الساعة 10 صباحاً، وفرع المحلة: 10 شارع خضر متفرع من ش سعد زغلول طريق كفر الشيخ ميدان بسيسة أعلى ماركت كازيون يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 سبتمبر من الساعة 10 صباحاً.

رابط التسجيل للحصول على فرصة عمل

وأضافت المدير العام، أنَّه يمكن للراغبات في الحصول على تلك الفرص التسجيل عب ر الرابط التالي: https://forms.gle/5YpQkpL62Re1xR1J8، مضيفًا أنَّ مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً حتى 4 عصراً والإجازة الإسبوعية يومي الجمعة والسبت، ويمكن الاستفسار والتقديم من خلال التواصل على أرقام 01287883331 – 01097233334، والمسؤول عز الدين فاروق، كما يمكن التقديم من خلال فروع المؤسسة بالمحافظات كما هو موضح في الإعلان المرفق.