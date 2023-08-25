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سيد صادق: على كل مصري الاعتزاز بمدينة العلمين الجديدة

كتب:

أحمد حسين صوان
04:31 ص | الجمعة 25 أغسطس 2023
سيد صادق

سيد صادق

أشاد الفنان سيد صادق، بفكرة تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، في مدينة العلمين الجديدة، بالتزامن مع فعاليات مهرجان العلمين، الذي يُقام تحت شعار «العالم - علمين» وسط حضور جماهيري ضخم.

وعن تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، في مدينة العلمين الجديدة، وبشكلٍ استثنائي هذا العام، قال سيد صادق، لـ«الوطن»: «إنّ ذلك سيُسهم في تنشيط السياحة، كما يوفر المزيد من فرص العمل، ولفت أنظار العالم تجاهها.. شيء جميل لمصر، وعلى كل مصري الفخر والاعتزاز بتلك المدينة».

تكريم سيد صادق في مهرجان القاهرة للدراما

وكان الفنان سيد صادق، قد نال تكريمًا خاصًا في الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، والتي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة، مساء الخميس، وذلك في ظهور استثنائي له، إذ أنه بعيد عن الساحة الفنية منذ عدة سنوات.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.