مقرر مساعد بالحوار الوطني: جهود كبيرة للدولة لتمكين الشباب بالجمهورية الجديدة

قال زكي القاضي، المقرر المساعد بلجنة الشباب بالحوار الوطني، إنَّنا نؤكد على المسارات التي عملت عليها الدولة المصرية لدعم وتمكين الشباب من فرصهم الحقيقية وخلق فرص من خلال التنافس، موضحا أنه ربما لا ينطبق هذا الأمر على فكرة المناصب التنفيذية والسياسية فقط.

القاضي: مبادرة «ابدأ» تستهدف المدارس الفنية والتكنولوجية

وأضاف «القاضي» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا لايف»، أنَّ مبادرة «ابدأ» تستهدف المدارس الفنية والتكنولوجية التطبيقية التي تعمل على قطاع الشباب الذين سينضمون للمدارس الثانوية الفنية، وبالتالي تؤهل الشباب للفرص الحقيقية والتنافس على المستوى المحلي أو حتى العالمي.

دور الجامعات الأهلية والخاصة

وتابع المقرر المساعد بلجنة الشباب بالحوار الوطني، أنَّ الدولة المصرية تعمل أيضاً على الجامعات الأهلية أو الخاصة بجانب «الحكومية» والتي أصبح عددها كبيرا خلال العقد الأخير، ما يشكل دور للدولة في تأهيل الشباب.