أعلنت مديريات التربية والتعليم، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في المحافظات، بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث جرى اعتماد نتيجة التنسيق وفقا للعدد المطلوب في كل مدرسة تابعة للإدارات المختلفة بالمحافطات.

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في المحافظات

وحددت المحافظات الحد الأدنى للقبول في تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في المحافظات، بمختلف مجالات الثانوي الفني سواء الصناعي أو الفندقي أو الزراعي.

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في الدقهلية

وأعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية في بيان، تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعد اعتماده رسميًا، كما يلي:

- الثانوي الفندقي نظام 5 سنوات في «المنصورة - نبروه – السنبلاوين»، 235 درجة.

- الثانوي الفندقي نظام خدمات في «المنصورة - نبروه – السنبلاوين»، 175 درجة.

- الثانوي الصناعي نظام 5 سنوات 210 درجات.

- الثانوي الصناعي خدمات نظام 3 سنوات، 165 درجة.

- الثانوي الزراعي في «المنصورة الزراعية - طلخا الزراعية - بلقاس الزراعية - ميت غمر الزراعية»، 185 درجة.

- الثانوي الزراعي في «دكرنس - السنبلاوين - الربع بتمي - هرماس رضوان بني عبيد - الرياض – المنزلة»، 170 درجة.

- الثانوي الزراعي نظام 3 سنوات خدمات، 140 درجة.

- الثانوي التجاري نظام 3 سنوات 170 درجة.

- الثانوي التجاري نظام 3 سنوات خدمات 140 درجة

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في الشرقية

واعتمد محافظ الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، وعلى أساسها حددت مديرية التربية والتعليم، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في المحافظات من نوعيات التعليم الفني «صناعي – زراعي – تجاري» على النحو التالي:

- مدرسة الزقازيق الفنية الصناعية العسكرية المتقدمة بنين: مجموع كلي 230 درجة للعام ومجموع 180 درجة للخدمات.

- مدرسة الشهيد طيار أحمد فؤاد بكر الميكانيكية العسكرية بنين: بمجموع كلي 240 للعام - 185 للخدمات.

- الزقازيق الصناعية بنات رقم 2 بمجموع كلي 235 للثانوي العام - 185 درجة للخدمات - 180 درجة للمهني - 140 درجة خدمات مهني.

- الزقازيق المعمارية السكرية بنين، 230 درجة للعام و180 خدمات مهني.

- الزقازيق الصناعية بنات رقم 1، 230 للعام، و185 خدمات مهني.

- مدرسة الزقازيق الزراعية العسكرية المشتركة 220 درجة.

- مدرسة الصالحية الجديدة الزراعية المشتركة 215 درجة.

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في الإسكندرية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في محافظة الإسكندرية، ليبدأ الثانوي الصناعي 170 درجة، إذ يتراوح من 170 حتى 210 درجات، ويتضمن تنسيق المدارس الفنية الصناعية لهذا العام نظام الـ3 سنوات، كما يلي.

- مدارس البنين على بن أبي طالب الثانوية الصناعية بنين 170 درجة.

-‏ طوسون الثانوية الصناعية بنين 210 درجات.

-‏ إسكندرية الثانوية الصناعية 210 درجات.

-‏ الشاطبي الميكانيكية الثانوية 210 درجات.

- ‏السلام الثانوية الصناعية 203 درجات.

-‏ محمد على الزخرفية والمعمارية 199 درجة.

-‏ إسماعيل فهمى الثانوية الصناعية 202 درجة.

- ‏برج العرب الفنية 190 درجة.

- ‏أبيس الثانوية الصناعية 190 درجة.

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في أسوان

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في أسوان، إذ وصل الحد الأدنى بها إلى 140 درجة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، إذ يتراوح من 140 درجة حتى 185 درجة، كما يلي.

- تنسيق المدارس الفندقية المتقدمة لهذا العام نظام الـ5 سنوات 180 درجة كحد أدنى.

- تنسيق المدارس الفندقية نظام الـ3 سنوات لهذا العام 170 درجة كحد أدنى.

- تنسيق المدارس الثانوية التجارية المتقدمة الـ5 سنوات حد أدنى 185 درجة للعام.

- تنسيق المدارس الثانوية التجارية نظام الـ3 سنوات 170 درجة كحد أدنى للعام و140 درجة كحد أدنى للخدمات.

تنسيق التعليم الثانوي التجاري بحد أدنى 233 درجة، للمدارس الثانوية التجارية للبنين والبنات نظام الثلاث سنوات.

- تنسيق المدارس الثانوية الزراعية للبنين والبنات نظام الثلاث سنوات 140 درجة.

- تنسيق المدارس الثانوية الزراعية إعداد مهني نظام الثلاث سنوات 120 درجة.

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في القليوبية

- مدرسة الخانكة الثانوية الزراعية، 155 درجة للبنين وللمهني 140 درجة للبنين والبنات، وتطبق نظام الجدارات المهنية.

- مدرسة مسطرد الثانوية الفنية الزراعية بحي شرق شبرا الخيمة، بنين 190 درجة وبنات 175 درجة، وتطبق نظام الجدارات الفنية «تصنيع غذائي».