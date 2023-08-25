أسامة عباس لـ«الوطن» بعد تكريمه بمهرجان القاهرة للدراما: التقدير أسعدني

تغيب الفنان أسامة عباس، عن حضور فاعليات حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما، الذي يُقام في مدينة العلمين، وذلك لظروف خاصة، فيما تسلمت التكريم حفيدته «نانيس».

واعتبر الفنان تكريمه في الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، بمثابة شهادة خاصة من قبل نقابة المهن التمثيلية، تقديرًا على مشواره الفني كله، والذي امتد لعقودٍ طويلة، قائلًا: «التكريم في حد ذاته بيكون شهادة من طرف الآخرين لك، بيقولوا لك شكرًا على ما بذلته في عالم الفن طيلة السنوات الماضية».

حقيقة اعتزاله الفن

قال الفنان أسامة عباس، لـ«الوطن»، إنه ارتبط بالفن منذ صغره، وقدّم طوال مشواره أعمالا حظيت بانتشارٍ واسع ليس في مصر فحسب، بل الوطن العربي كله، لافتًا إلى أنّ ابتعاده عن الساحة الفنية في السنوات الأخيرة، لا يُعني اعتزاله إطلاقًا، «أتلقى عروضًا فنية لكن أعتذر عنها، كونها لا تليق بتاريخي الفني، وفور وجود عملاً مناسبًا لي، سأرحب بالمشاركة بالطبع».

وأثنى على فكرة استضافة مدينة العلمين الجديدة، لفاعليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، بشكلٍ استثنائي لهذا العام، إذ قال: «سبق لي زيارة العلمين أكثر من مرة، مدينة فاخرة وعلى طراز فريد، ونأمل أنّ تكون مصر بها العديد من المدن بذات المستوى الرائع، شيء يسعدنا جميعا».

وأشاد الفنان أسامة عباس، بالفاعليات التي تضمنتها الدورة الأولى من مهرجان العلمين، تحت شعار «العالم – علمين»، متابعًا «المهرجان نجح في لفت الأنظار للمدينة وتنشيط السياحة بها، خلال وقتٍ قصير للغاية، وهذا شيء جميل جدًا».