«يخلق من النجم 40».. أشباه أسامة عباس وشيريهان وعبلة كامل على السجادة الحمراء

شهدت السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 43، أكثر من شبيه لنجوم السينما والدراما العربية، وكان أبرزهم، «شبيهة عبلة كامل، وشبيهة شيريهان»، واختتم المهرجان، بالمخرج أشرف أبو النجا، شبيه الفنان أسامة عباس.

«شبيهة عبلة كامل»

أطلت شبيهة عبلة كامل، السيدة هند العبد، على السجادة الحمراء بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الـ 43، وأثارت ضجة كبرى على السجادة الحمراء وفقا لما نقل عبر البث المباشر لـ موقع وجريدة «الوطن».

وصرحت هند العبد «شبيهة الفنانة عبلة كامل»، لـ «الوطن»، بأن العديد اعتقدوا أنها عبلة كامل بالفعل، والبعض احتضنها وطلب التصوير معها عندما علم أنها شبيهتها وليست هي.

وأضافت العبد، أن في بداية الأمر، عند دخولها الأماكن العامة، كانوا يعتقدون أنها عبلة كامل، وخاصة أنها تمتلك نفس استايل الملابس والظهور، معبرة عن حب الجميع للفنانة.

كما قامت هند العبد، خلال مشاركتها في البث المباشر لموقع وجريدة «الوطن»، بـ أداء مشهد تمثيلي للفنانة عبلة كامل في دور (فرنسا).

ومن ثم أطلت منة، شبيهة الفنانة الكبيرة شيريهان، واعتقد البعض أنها الأخيرة، من الخلف، لأنها لديها شعر طويل للغاية يتخطى متر ونصف، المماثل لشعر الفنانة الكبيرة.

شبيهة شيريهان

بينما منة فتاة شابة صغيرة، وصرحت لـ«الوطن» من خلال بث مباشر، في تغطية فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن العناية بشعرها، وأن الجميع أعتقد أنها شيريهان، كلما يرونها من الخلف.

لكنها لا تملك أي تشابه بين ملامحها وملامح الفنانة شيريهان، فقط اعتقدوا البعض أنها شيريهان بسبب طول شعرها.

شبيه الفنان أسامة عباس

وكانت المفاجأة اليوم، إطلالة المخرج أشرف أبو النجا، على السجادة الحمراء، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 43، والذي اعتقد البعض أنه الفنان القدير أسامة عباس.