عثمان محمد علي: تكريمي في مهرجان القاهرة للدراما مفاجأة كبيرة لي

أبدى الفنان عثمان محمد علي، عن سعادته الشديدة، بعد تكريمه في الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، مساء اليوم الخميس، وذلك في أول ظهور له، بعد غياب عامين عن الأضواء والساحة الفنية بشكلٍ عام، بسبب إصابته بجلطة في المخ.

عثمان محمد علي: أشرف زكي أول من أبلغني بنبأ التكريم

وكشف عثمان محمد علي، لـ«الوطن»، عن كواليس تلقيه خبر تكريمه في مهرجان القاهرة للدراما، والتي جاءت مفاجأة كبيرة بالنسبة له، إذ قال إنّ: «الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، هو أول من أبلغني بنبأ التكريم، وسُعدت به للغاية، حيث إنني لم أكن أتخيل ذلك الأمر».

وحرص عثمان محمد علي، على توجيه الشكر، إلى القائمين على مهرجان القاهرة للدراما، قائلًا: «بشكرهم لأنهم افتكروني بعد العمر ده كله، أنهم يكرموني في مهرجان كبير زي القاهرة للدراما».

وأشار إلى أنه يستعد للعودة إلى الشاشة خلال الفترة المُقبلة، بعد غيابٍ نحو عامين: «إصابتي بالجلطة أبعدتني عن الشاشة لمدة عامين تقريبًا، لأن حركتي كانت ضعيفة للغاية».