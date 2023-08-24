مؤشرات البورصة تغلق على ارتفاع.. و6 مليارات جنيه مكاسب سوقية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي، وسط مكاسب سوقية 6 مليارات جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.41%، في ختام التعاملات مغلقًا عند مستوى 18207.82 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.6% عند مستوى 3702.17 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

مؤشرات البورصة المصرية.. «إيجي إكس 100» يرتفع 0.55%

وأظهرت أخبار البورصة المصرية، صعود مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.55% في ختام التعاملات مغلقًا عند مستوى 5443.64 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية.. قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة منتصف الأسبوع، نحو 2.1 مليار جنيه، من خلال التداول على 576.6 مليون سهم، عبر تنفيذ 69.526 ألف صفقة، فيما سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب 6 مليار جنيه، مغلقًا عن مستوى 1.239 مليار جنيه في ختام تعاملات الجلسة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.