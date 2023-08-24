بوتين يتحدث لأول مرة عن قائد فاجنر: رجل أعمال موهوب واجه أقداراً صعبة

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن خالص تعازيه لعائلات ضحايا حادثة تحطم الطائرة الخاصة برجل الأعمال يفجيني بريجوجين، قائد مجموعة فاجنر، حيث أسفر تحطم الطائرة، في مقاطعة تفير، شمال العاصمة الروسية موسكو، عن مصرع 10 أشخاص كانوا على متنها، من بينهم قائد المجموعة العسكرية الخاصة.

حقق النتائج المرجوة لنفسه وللقضية المشتركة

وتحدث بوتين لأول مرة عن يفجيني بريجوجين، قائد فاجنر، ووصفه بأنه «رجل واجه أقداراً صعبة، وارتكب أخطاءً جدية، لكنه حقق النتائج المرجوة لنفسه وللقضية المشتركة، كما كان شخصاً ورجل أعمال موهوباً».

وأكد بوتين أن قائد فاجنر كان يعمل في روسيا والخارج، ولاسيما في أفريقيا، في مجالات النفط والغاز وغيره، وعندما عاد من أفريقيا، قابل مسؤولين روس، مؤكداً بحسب وسائل إعلام روسية أن رئيس لجنة التحقيق أبلغه عن بدء التحقيق في تحطم الطائرة التي كان على متنها بريجوجين، مضيفاً: «سنكمله حتى النهاية».

وأكد بوتين أن فاجنر قدمت إسهاماً كبيراً في الحرب ضد النازية في أوكرانيا، مضيفاً: «نتذكر ذلك ولن ننساه أبداً».

ولقى يفجيني بريجوجين، قائد مجموعة فاجنر المسلحة، والذي كان مقرباً من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مصرعه في حادث غامض أدى إلى تحطم طائرته الخاصة.

برز اسم قائد فاجنر بعد «تمرد مسلح» الجيش الروسي

وبرز اسم قائد فاجنر بعد «تمرد مسلح» قاده مع مجموعته ضد الجيش الروسي، أثناء مشاركتهم في العمليات العسكرية الجارية في أوكرانيا قبل تراجعهم عنه.

وتحطمت الطائرة الخاصة المملوكة لرجل الأعمال بريجوجين، في رحلة من موسكو إلى سان بطرسبرج، وعلى متنها سبعة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم.