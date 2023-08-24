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أستاذ علوم سياسية: اتهام بوتين بقتل قائد فاجنر سابق لأوانه

كتب:

محمد أيمن سالم
07:08 م | الخميس 24 أغسطس 2023
الدكتور عمار قناة

الدكتور عمار قناة

قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور عمار قناة، إنه حتى الآن لا توجد معلومات كافية عن عملية قتل قائد مرتزقة فاجنر، يفجيني بريجوجين، لكن هناك آراء مسبقة تتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه وراء مقتل قائد المجموعة العسكرية الروسية الخاصة.

سقوط طائرة قائد فاجنر

وأضاف «قناة»، خلال مداخلة عبر سكايب من سيفاستوبول مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن استباق الأحداث لا يجوز في التعامل مع هذا الحادث، ومع سقوط وتحطم الطائرة، وليس لدينا الأدلة الأساسية لأي اتهام.

ولفت إلى أنه لا توجد سيناريوهات محتملة، فيجب أن تأخذ التحقيقات وقتها حتى تنتهي، لكن كان هناك توجه غربي واحد لتضخيم أدوار فاجنر وتهديدها للحدود مع أوكرانيا.

تمرد مجموعة فاجنر ضد الجيش الروسي

وذكر أن الإعلام الغربي جعل من شخصية بريجوجين، وكأنه الأب الروحي لمجموعة فاجنر، وجاء هذا التضخيم بعد حالة التمرد التي قامت بها قوات فاجنر ضد الجيش الروسي، رغم احتواء الكرملين لها وانتقال جزء من عناصر فاجنر إلى بيلاروسيا.

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