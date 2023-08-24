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بوتين يظهر في حفل موسيقي لحظة الإعلان عن مصرع قائد فاجنر (فيديو)

كتب:

محمد علي حسن
10:06 ص | الخميس 24 أغسطس 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في نفس لحظة إعلان تحطم الطائرة التي كانت تقل قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين.

وكان «بوتين»، في منطقة كورسك، يقود حفل الذكرى الـ80 لمعركة كورسك التي انتصر فيها الجيش السوفيتي على النازيين عام 1943 خلال الحرب العالمية الثانية، بينما وردت الأنباء عن تحطم طائرة كان على متنها زعيم مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، الذي لقي مصرعه في الحادث.

بوتين يلقي خطابا في حفل الذكرى 80 لمعركة كورسك

وألقى بوتين خطابا في الحفل الرسمي، وقدم جوائز للمشاركين في ما تسميه روسيا «عمليتها العسكرية الخاصة» في أوكرانيا، وقال إن «العبء الكامل للقتال اليوم، كما كان الحال في سنوات الحرب الوطنية العظمى، يقع في المقام الأول على جنودنا، وعلى أولئك الذين هم على الخطوط الأمامية»، بحسب قناة «سي إن إن» الأمريكية.

الرئيس الروسي: مقاتلونا يقاتلون بشجاعة وحسم

وأضاف الرئيس الروسي: «مقاتلونا يقاتلون بشجاعة وحسم، إن الإخلاص للوطن والولاء للقسم العسكري يوحد جميع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة».

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