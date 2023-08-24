علامة قادت مجموعة «فاجنر» للتعرف على جثة قائدها.. ما هي؟

جثث مشوهة يصعب التعرف عليها بصريا، اضطرت مسؤولو مشرحة مكتب تفير الإقليمي للفحص الطبي الشرعي بروسيا إلى اللجوء لإجراء الحمض النووي لضحايا حادث تحطم طائرة يفجيني بريجوجين قائد مجموعة «فاجنر» شبه العسكرية الروسية، لكن أحد قادة المجموعة تعرف على جثة قائدها من خلال علامة مميزة في جسده المشوه وهي فقدانه لأحد أصابعه في حادث سابق، وفق قناة «سكاي نيوز».

التعرف على جثة قائد مجموعة فاجنر

ونقلت «سكاي نيوز»، عن مصادر روسية قولها إنه تم التعرف على جثة قائد مجموعة فاجنر، في المشرحة، بعد ساعات من تأكيد تحطم طائرة خاصة كان على متنها 10 أشخاص، بينهم «يفجيني»، كما جرى التعرف على مساعده والرجل الثاني في المجموعة دميتري أوتكين، من خلال علامات الطول ورسوم الوشم التي مازالت تظهر في جسده المشوه.

إجراء تحليل DNA لضحايا حادث تحطم طائرة

بينما أفادت وسائل إعلام روسية، أنه سيتم إجراء تحليل DNA، لضحايا حادث تحطم طائرة قائد «فاجنر»، وذلك للتعرف على هوايتهم بدقة نظرا لصعوبة التأكد منها بصريا بسبب شدة التشوهات إثر اشتعال النيران الناتج عن انفجار الطائرة وتحطمها.