أمين الفتوى يحذر من الدجالين والسحرة: يستغلون حاجة الناس لجمع الأموال ( فيديو)

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من متصلة تفيد أنها تعاني عدة مشاكل نفسية وصحية، وأحد الأشخاص أبلغها إنها مسحورة وتريد أن تعرف ماذا تعمل حال معرفتها إنها مسحورة؟.

سورة البقرة والمعوذات

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوراه مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «الكلام انتشر عن السحر، وهناك من يستغل حاجة الناس، للدجل والشعوذة، مفيش حاجة اسمها مسحورة، الإنسان يتوكل على الله ويذكر الله، ويقرأ سورة البقرة والمعوذتين، كل هذا يطرد الشياطين».

واستكمل أمين الفتوى: «الإنسان يرقي نفسه، بلاش تروح لحد عشان يرقيك، فى ناس بيمتهنوا هذا ويستغلون مالهم وأعراضهم، والباب ده فى شر كبير وبه أشياء عجيبة.. ولا أريد أن أفسر أكثر من كده، كل ده عشان لا نلجأ إلى الله بالدعاء ارفعوا أيديكم بالدعاء يبطل كل سحر وشر».