أمين الفتوى يوضح أصحاب الفروض الستة المقدرة في علم المواريث

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال «من هم أصحاب الفروض في المواريث؟»، وذلك خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأحد.

وقال فخر، إنَّ أصحاب الفروض من هم لهم فرض مؤكد في الميراث، وأصحاب الفروض هم ستة: (النصف - الربع - الثمن - الثلث - الثلثين - السدس).

من هم أصحاب الفروض؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أصحاب الفروض كالتالي:

- أصحاب فرض النصف خمس: (البنت الصلبية - بنت الأبن - الأخت الشقيقة - الأخت للأب - الزوجة).

- أصحاب فرض الربع أثنين: (الزوجة - الزوج).

- أصحاب فرض الثمن واحد: (الزوجة).

- أصحاب فرض الثلثين هم: (نساء أصحاب النصف عند التعدد يعنى (بنتين صلبيتين - ابنتي ابن - الاختين الشقيقتين - الأختين للأب).

- أصحاب فرض الثلث هم: (الأم وأولادها).

- أصحاب فرض السدس سبعة: (الأب - الأم - الجد - الجدة - بنت الأبن - الأخت للأب - التفرد لأولاد الأم [أخ لام - أخت لام]).