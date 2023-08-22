أمين الفتوى لـ«قناة الناس»: تجوز صلاة الإمام جالسا في هذه الحالة (فيديو)

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول صلاة الإمام وهو جالس، والمأمومين وقوف؟.

اختلفوا في هذه المسألة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «صلاة الجالس وخلفه من يصلى ركوعا وسجودا، فالفقهاء اختلفوا في هذه المسألة.. مذاهب رأت أن الإمام لازم يكون على أتم هيئة فى الصلاة، وبالتالي لو أنا إمام وغير قادر على السجود والركوع والوقوف، يبقى لازم أقدم القادر على هذا، حتى لا تكون صلاة الناس ضعيفة، وبالتالي لا تصح الصلاة، أن تبنى صلاة المأمومين على الإمام».

حالة وحيدة لصلاة المأمومين خلف الإمام المريض

وأوضح أمين الفتوى: في مذهب فقهي اعتبر إن الصلاة خلف الإمام القعيد صحيحة بناء على مذهب الإمام الراتب المعي من الأوقاف، معتبرا أنه في حالة مرض الإمام أو حدث أمر أقعده، فالصلاة صحيحة حتى ولو هو جالس وهم واقفون خلفه، وهنا لابد من الأخذ بهذا المذهب».