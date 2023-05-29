دعاء سورة البقرة لفتح أبواب الخير.. اللهم ارزقني فضلها وبركتها

دعاء سورة البقرة من الأدعية التي يبحث عنها الكثيرون في محركات البحث من وقت لحين، خاصة بعد الانتهاء من قراءة آياتها البالغ عددها 286، وهي أول السور التي نزلت في المدينة، ويحرص الكثيرون بهذا الدعاء لرزقه فضله، بحسب ما ورد في بعض الأحاديث في الأثر.

دعاء سورة البقرة

لم يرد عن الرسول – صلى الله عليه وسلم - دعاء معين عند ختم سورة البقرة، ولكن يدعو المسلم ربه بما يشاء وسيستجاب له بإذن الله، ومن أبرز الأمثلة على الأدعية التالي: يا رب أسألك من كلّ خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كلّ شر خزائنه بيدك.

دعاء سورة البقرة ، أو ما يعرف باسم دعاء ختم سورة البقرة، فورد فيه أنه لا يوجد دعاء مخصوص يقال عند ختم سورة البقرة، ولكن يدعو المسلم بما يشاء:

اللهم ارزقني فضلها وبركتها، اللهم افتح لي بها أبواب الخير والرزق والسعادة في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلها حصن ودرع لي، اللهم طهّر بها جسدي من جميع الأمراض والعلل والأسقام .

اللهمّ إنّي أسألك الهدى، والتّقى، والعفاف، والغنى، اللهمّ اغفر لي، وارحمني، واهدني، وعافني.

يا رب ارزقني يا رب أسألك من كلّ خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كلّ شر خزائنه بيدك.

اللهم ارزقني فضلها

أنت على كلّ شيءٍ قدير اللهمّ اغفر لي جدّي وهزلي، ‏وخطئي وعمدي، وكلّ ذلك عندي.

اللهمّ اغفر لي ما قدّمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما ‏أنت أعلم به منّي، أنت المقدم وأنت المؤخّر.

يا مصرّف القلوب، صرّف قلوبنا على طاعتك. اللهمّ اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به منّي ألهي اهدِني وسدّدني.

اللهمّ استر عورتي، وآمن روعتي، واقضِ عنّي دَيْني اللهمّ أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري.

وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي الّتي ‏فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كلّ خير، واجعل الموت راحة لي من كلّ شر.

لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين.

مولاي اجعل في قلبي نورا

مولاي اجعل في قلبي نوراً، وفي لساني نوراً، واجعل في سمعي نوراً، واجعل في بصري نوراً.

واجعل من خلفي ‏نوراً، ومن أمامي نوراً، واجعل من فوقي نوراً، ومن تحتي نوراً، اللهمّ أعطني نوراً.

أنت ربّنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. يا حنّان، يا منّان، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب نسألك أن تنفعنا ولا تضرنا وأن ترزقنا الخير دائما ببركة القرآن الكريم.

اللهمّ إنّي ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذّنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنّك أنت الغفور الرّحيم.

اللهمّ إنّي أسألك خشيتك في الغيب والشّهادة، وأسألك كلمة الحق في الرّضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر. يا رب اعطني نعيماً لا ينفذ، وأسألك قرّة عين لا تنقطع، وأسألك الرّضى بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت.

أسألك لذّة النّظر إلى وجهك الكريم، والشّوق إلى لقائك في غير ضراء مضرّة، ولا فتنة مضلّة، اللهمّ زيّنا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. يا رب أتوسل إليك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيِني ما علمت الحياة خيراً لي، وتوفَّني ما علمت الوفاة خيراً لي.

اللهمّ إنّي أسألك بأن لك الحمد لا إله إلّا أنت المنّان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حيّ يا قيّوم.

اللهم أعطني من الدّنيا ما تقيني به فتنتها، وتغنيني به عن أهلها، ويكون بلاغاً لي إلى ما هو خير منها، فإنّه لا حول ولا قوّة إلّا بك.

يا رب ألبسني العافية حتّى تهنيني بالمعيشة، واختم لي بالمغفرة حتّى لا تضرّني الذنوب، واكفني كلّ هول دون الجنة حتّى تبلغنيها.

يا أرحم الرّاحمين اجعلنا من الّذين فتحوا باب الصبر، وأردفوا خنادق الجزع، وجازوا شديد العقاب، وعبروا جسر الهوى.

اللهمّ لا تُشمّت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم شفائي ودوائي، فأنا العليل وأنت المداوي، أنت ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظنّي بك شفائي.