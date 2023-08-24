رئيس حزب الغد: عضوية مصر في بريكس إنجاز تاريخي يضاف إلى إنجازات السيسي

هنأ المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، الرئيس عبد الفتاح السيسى بعضوية مصر في تجمع دول بريكس والذى يضم البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا، وهي جميعا ضمن مجموعة العشرين الكبار.

حصول مصر على عضوية تجمع بريكس

و أكد رئيس حزب الغد في بيان صادر عنه منذ قليل، نجاح مساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال اكثر من 7 سنوات لتحصل مصر على عضوية تجمع بريكس، وسيذكر التاريخ أن ذلك الإنجاز الكبير والتاريخى أيضا تم على يد الرئيس السيسي ويضاف إلى سجل إنجازاته التاريخية المشرفة.

وهنأ رئيس حزب الغد جموع الشعب المصرى بهذا الإنجاز التاريخي الكبير وغير المسبوق الذي تحقق بفضل جهود ومساعي وتخطيط الرئيس السيسي وجهود حكومته.

وثمن حزب الغد تلك الفوائد الاقتصادية الكبيرة التى ستعود على مصر وعلى دول التجمع ايضا من عضوية مصر.

عضوية مصر في البريكس

وأعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، صباح اليوم، دعوة مصر إلى عضوية دائمة في بريكس اعتبارا من 1 يناير 2024، موضحا خلال كلمته أنه تقرر أيضا دعوة كل من الأرجنتين، إثيوبيا، إيران، السعودية والإمارات.