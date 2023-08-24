خبير اقتصادي عن انضمام مصر لـ«بريكس»: سيفتح الطريق لمشروعات كبرى

أوضح الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن انضمام مصر إلى مجموعة «بريكس» مع 6 دول أخرى، أمر في غاية الأهمية، وقد جرى ذلك الاختيار وفق معايير من بينها معدل النمو والزيادة في الاقتصاد المصري، وتحسين القدرات الاقتصادية للدولة.

مصر نجحت في تحسين القدرات الاقتصادية

وأضاف «بدرة» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن اختيار مصر للانضمام إلى مجموعة البريكس جاء من بين أكثر من 40 دولة تقدموا للانضمام إلى المجموعة، مشيرًا إلى وجود الكثير من العلاقات الاستراتيجية والسياسية التي تربط بين دول مجموعة البريكس وبين الـ6 دول التي جرى اختيارها، وتحديدًا مصر، والتي لها ثقل كبير بعدما نجحت في تحسين القدرات الاقتصادية سواء على المستوى الداخلي مما يتناسب مع دول «بريكس».

زيادة المشروعات الكبرى

وتابع: «أما عن أوجه الاستفادة الناتجة عن الانضمام لتكتل البريكس أهمها أنه سيفتح الطريق لزيادة المشروعات الكبرى داخل مصر، في ظل وجود علاقات وطيدة بين مصر والصين والهند وروسيا، وسيكون لذلك مردود كبير خلال السنوات المقبلة وترسيخ لعلاقات كبرى وتبادل بالعملات التجارية مما يخفف آلام الدولار على الموازنة الخاصة بمصر، أضف إلى ذلك اتفاقية للحبوب بين مصر وروسيا أو الصين والهند وسيكون لذلك مردود على المدى القريب والبعيد».