عضو الجمعية المصرية اللبنانية: انضمام القاهرة لـ«بريكس» فرصة لزيادة التبادل التجاري

قالت الدكتورة زينب الغزالي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال إن انضمام مصر لتجمع دول بريكس يمثل رئة جديدة للاقتصاد المصري، وللاقتصاديات العربية، وخطوة تحقق مصالح جميع الدول الأعضاء في ظروف اقتصادية عالمية صعبة.

أهمية انضمام مصر لبريكس

وقالت «الغزالي»، إن هناك عوامل مهمة توضح مدى أهمية التبادل التجاري والاقتصادي بين دول المجموعة تجلعنا متحمسين لتفعيل المعاملات في إطار المعاملات التجارية والتبادل السلعي وبالنقد المحلي لكل دولة مما يخفف الضغط على الطلب على العملات الأجنبية.

مزايا انضمام مصر لبريكس

وأكدت أنه من أهم العوامل التي تجعل من انضمام مصر لتجمع دول بريكس خطوة إيجابية، هي إتاحة التعامل مع تكتل يضم ما يزيد عن 40 بالمئة من سكان العالم سواءً من دول المجموعة أو دول تتعامل معها، كما ينتج أكثر من 30 بالمئة من السلع والخدمات على مستوى العالم، ويساهم بأكثر 31.5 بالمئة من معدلات النمو للاقتصاد العالمي.

زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة

وأشارت إلى أن الانضمام للبريكس يحمل فرصة كبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء، فضلا عن أهمية الوجود وسط تكتل يحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرية، ويضيف مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات بالاضافة الي الاستفادة من اتجاه دول التجمع للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات متنوعة.

وأوضحت دول البريكس تمتلك قدرات اقتصادية كبيرة بما يعود على مصر بالعديد من المزايا الاقتصادية من أهمها اتاحة فرص كبيرة لتنشيط الصادرات المصرية، وتعزيز حركة التبادل التجاري و إقامة الاستثمارات المشتركة.