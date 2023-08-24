عضو جمعية رجال الأعمال: انضمام مصر لـ«البريكس» سيحقق نتائج اقتصادية واعدة

قال الدكتور وليد السويدي نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن انضمام مصر إلى مجموعة دول البريكس والتي تستحوذ على 30% من الإنتاج المحلي العالمي خطوة إيجابية واستراتيجية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعو إلى التفاؤل لتحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية كبيرة بداية من 2024.

البريكس يعزز من صدارة مصر ومكانتها في المنطقة

واضاف السويدي، أن انضمام مصر بجانب السعودية والإمارات للبريكس يعزز من صدارة مصر ومكانتها في المنطقة، ومن فرص التعاون التجاري وجذب رؤوس الأموال والاستثمار المباشر.

وقال السويدي أن دخول مصر رسمياً ضمن مجموعة البريكس يتيح حصولها علي تمويلات ومزايا تجارية واستثمارية كثيرة تمكنها من مواصلة الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية في كافة المجالات، لكن ما ندعو إليه هو التركيز الأكبر على زيادة الإنتاج أكثر من الاستهلاك من خلال الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة دول البريكس

كما أشار إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة دول البريكس لتأثيره الإيجابي على السوق وحركة التجارة زيادة الصادرات، حيث يقلل من الضغط على الدولار، وبالتالي استكمال النجاحات التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة.