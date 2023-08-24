تعرف على مهام المشرفين المرافقين للمعتمرين في الأراضي المقدسة

حددت وزارة السياحة والآثار، من خلال الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام، العديد من المهام والواجبات التي يجب على مشرفي شركات السياحة المرافقين للمعتمرين القيام بها خلال موسم العمرة للعام الهجري الحالي 1445، ووفقًا للضوابط فإنه يجب على المشرفين القيام بما يلي:

ضمان حسن أداء الخدمات المقدمة للمعتمرين

1- القيام بكل ما من شأنه ضمان حسن أداء الخدمات المقدمة للمعتمرين بما يحقق راحتهم.

2- حسن معاملة المعتمرين، والقيام بجميع المهام الموكلة له على الوجه الأكمل لراحة ورعاية المعتمرين.

3- اتخاذ ما يلزم من إجراءات حال فقد أحد المعتمرين، فضلاً عن الإخطار الفوري للبعثة المصرية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة عن طريق البوابة المصرية للعمرة، أو خطاب موجه للبعثة المصرية بالأراضي السعودية، أو البريدالإلكتروني، أو تطبيق الواتس آب.

المتابعة المستمرة لحالة المرضى من المعتمرين

4- المتابعة المستمرة لحالة المرضي من المعتمرين.

5- توفير وسيلة العودة للحالات المرضية المحتجزة بالمستشفيات حال بقاء الحالة بعد انتهاء البرنامج دون تقدم، وذلك بالتنسيق مع الوكيل السعودي.

6- في حالة وفاة أحد المعتمرين، على المشرف الحضور بنفسه إلى مقر البعثة المصرية لتقديم الإخطار بذلك يدويًا، وكذا إخطار الوكيل السعودي وغرفة شركات السياحة.

7- مساعدة المعتمرين في حجز زيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة، من خلال الموقع الالكتروني الخاص بذلك بالمملكة العربية السعودية.

8- عدم تحصيل أي مبالغ مالية من المعتمرين طوال مدة رحلة العمرة تحت أي مسمى.