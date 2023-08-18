غرفة السياحة: 3 آلاف متر أقصى مسافة بين سكن المعتمرين المصريين والحرم المكي

كشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن أن الضوابط المنظمة لموسم العمرة لعام 1445 هجريا لن تختلف كثيرا عن ضوابط موسم العمرة الماضي، موضحا أن الضوابط التي ستقرها وزارة السياحة والآثار بداية الأسبوع المقبل ستشمل أن أقصي مسافة بين سكن المعتمرين المصريين والحرم المكي بمكة المكرمة ستكون 3 كيلومترات مع إلزام الشركات التي يبعد سكنها عن الحرم بأكثر من 1200 متر بضرورة توفير شاتل باص لنقل المعتمرين من وإلى الحرم المكي.

إلغاء العمل بتأشيرة العمرة الافتراضية

وأضاف لـ«الوطن» أن ضوابط العمرة ستشمل أيضا قصر عمل شركات السياحة المصرية مع وكيل سعودي واحد معتمد من وزارة السياحة والآثار وعدم السماح لها بالعمل في استصدارتأشيرات العمرة الافتراضية (b2c).

الساعة الذكية

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، أن ضوابط العمرة للموسم الجديد ستشمل حصول شركات السياحة المنظمة للرحلات على أي عدد من تأشيرات العمرة بما يعرف بالسقف المفتوح للتأشيرات، موضحا أن الضوابط ستشمل أيضا وجود ساعة ذكية لدى كل معتمر مدون بها كافة تفاصيل برنامج العمرة .