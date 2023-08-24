8 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق السداد

يقدم موقع النيابة العامة الإلكتروني مع منصة وزارة الداخلية طرقًا مختلفة وبسيطة للاستعلام عن المخالفات المرورية، وطريقة سدادها من المنزل دون الذهاب للذهاب إلى وحدات المرور، تخفيفًا على المواطن وتوفيرًا للجهد والوقت، ومنع التزاحم داخل وحدات المرور.

الاستعلام عن المخالفات المرورية «أونلاين»

وفي هذا الإطار تقدم «الوطن» للقارئ طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا، في عدة خطوات وفق ما أعلنت عنه منصة النيابة العامة، نوضحها في السطور التالية:

- الدخول إلى موقع النيابة العامة من هنا.

- اختيار تصفح الخدمات، والتي من خلالها يتم الاستعلام عن مخالفات المرور.

- تظهر بعدها قائمة الخدمات التي تقدمها منصة النيابة العامة.

- الضغط على أيقونة «مركباتي».

- ستظهر معلومات المرور والسيارة، التي يمكن من خلالها تجديد رخصة المركبة أو الاستعلام عن المخالفات المرورية المختلفة وسدادها، دون الاحتياج للانتظار.

- الضغط على أيقونة استعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

- إدخال بيانات المركبة المطلوبة.

- الضغط على إجمالي المخالفات.

- ستظهر نتيجة الاستعلام.

خطوات سداد المخالفات المرورية إلكترونيًا

1ـ الدخول على منصة النيابة العامة.

2ـ اختيار «خدمات المرور» الموجودة في موقع النيابة العامة.

3- اختيار خدمة سداد قيم مخالفات المرور من خلال السداد النقدي عند الاستلام.

4- يمكنك السداد إلكترونيًا عن طريق بطاقات الائتمان البنكية، أو بطاقة ميزة.

5- تقوم بعدها بالضغط على «الدفع واستمرار».

6- يطلب منك كتابة بيانات توصيل الشهادة بدقة في الخانات المخصصة لها.

7- اضغط على «إرسال الطلب» وسيظهر لك تفاصيل السداد.

8- يمكنك استلام رسالة الدفع الإلكتروني، واضغط موافق وبعدها تختار الوسيلة المناسبة للدفع.