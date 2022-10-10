كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا.. في خطوات

تقدم وزارة الداخلية للمواطنين خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية للتحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين والتي توفر عليهم الكثير من الوقت والمجهود.

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا في خطوات بسيطة.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

وأولى تلك الخطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية تكون عن طريق الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط https://moi.gov.eg/home/contact وبعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول على الموقع، وفي حالة عدم وجود حساب لك على الموقع يمكنك إنشاء حساب وتسجيل الدخول.

أما الخطوة التالية للإستعلام عن المخالفات المرورية بعد الدخول على الموقع يمكنك الضغط على أيقونة «دليل الخدمات» وفي خانة المرور الضغط على أيقونة «الاستعلام عن المخالفات المرورية».

وبعد ذلك تقوم بإدخال نوع الرخصة وإدخال بعض البيانات من بينها رقم الرخصة والمحافظة التي يتواجد فيها مالك الرخصة ورقم اللوحة المعدنية للسيارة وكتابة نوع الترخيص وبعد ذلك ستظهر لك المخالفات المرورية.

خدمات أخرى

كما تقدم وزارة الداخلية للمواطنين خدمات أخرى وهي استخراج بطاقة الرقم القومي ووثيقة ميلاد ووثيقة زواج ووثيقة طلاق وقيد فردي وقيد عائلي.