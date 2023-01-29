كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية «أون لاين» بعد التحديث الجديد

بعد التحديث الأخير الذي جرى بموقع النيابة العامة، وبالتحديد في خدمات نيابة المرور، وعلى رأسها الاستعلام عن مخالفات المرور بأنواعها، يرغب ملاك السيارات معرفة طرق الاستعلام عن مخالفات المرور أون لاين.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور في دقائق بعد التحديث الأخير

عند الدخول على موقع النيابة العامة عبر الرابط (https://bit.ly/3vfhduz)، لابد من اختيار خانة الاستعلام، ثم اختر مخالفات رخص المركبة، يليه إدخال أرقام وحروف الرخصة، ثم الضغط على خانة إجمالي المخالفات، لكن بعد التحديث الأخير للموقع، لا يظهر إجمالي المخالفات وتفاصيلها إلا بعد إدخال الرقم القومي لصاحب الرخصة ورقم الهاتف المسجل بالمرور، حماية لخصوصية مالكي السيارات من استعلام آخرين عن مخالفاتهم المرورية.

الحصول على شهادة المخالفات أونلاين

في نفس المعاملة يمكن الحصول على شهادة المخالفات أونلاين من خلال الضغط على استخراج شهادة وفاء بالغرامات الشاملة، والدخول الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل به رخصة السيارة، بعد استيفاء كل الخطوات السابقة، تتبع دخول البيانات المطلوبة والعنوان المراد عليه تسليم الرخصةادفع رسوم الشهادة 50 جنيها و15 جنيها رسوم توصيل، ويمكن الدفع بالفيزا.