محمود التهامي: البنات أكثر تفوقا من الأولاد في تعلم الإنشاد (فيديو)

قال الشيخ محمود التهامي، نقيب المنشدين، إنه واجه هجوما كبيرا بعد تحمسه لإعداد منشدات في مدرسة الإنشاد، لافتا إلى أن أول دفعة كان بها 3 فتيات هن آية الطبلاوي، وشيماء النوبي، والمنشدة نرمين.

صعوبات في وجود منشدات

وتابع نقيب المنشدين، خلال مداخلة هاتفية بحلقة برنامج مع الناس، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: «واجهنا صعوبات أن يكون هناك منشدات، خاصة إن هذا الفن يسيطر عليه الشباب، لكن أنا كان عندي سند قوي معنوي وهن بنات النجار، اللى استقبلوا سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم».

تفوق البنات على الأولاد في الإنشاد

واستكمل: «عاوز أقول إن البنات متفوقات عن الأولاد فى الإنشاد بيكونوا حافظين وبيحسنوا من نفسهم، ودى فرصة عشان الشباب يغيروا شوية».

وكان الشيخ محمود التهامي قد قدم وفرقته في حفله الأخير، أنشودة «نسب شريف طاهر»، وجاء في الابتهالات الخاصة بهم: «سيدي يا رسول الله، نسب شريف طاهر ساد الورى.. عزا وإجلالا ومجدا فاخرا، ما زال يعلو شأنه وكماله حتى بدى في الكون مسكا عاطرا، والله شرفه وأعلى قدره.. ومن السفاح حمى حماه وطهر، وكيف لا والعقد فيه المصطفى الهاشمي من جاء بدرا نيرا، فأصوله وفروعه بجنابه نالت من المولى عطاء وافرا».