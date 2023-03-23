قناة «مصر قرآن كريم».. صوت المصحف في كل بيت ومنارة لاكتشاف المنشدين

خريطة متنوعة على شاشة «مصر قرآن كريم»، تتمتع بمزيج بين أصوات القراء القدامى الذين تربت على تلاواتهم أجيال كاملة، وأصوات شباب القراء، إضافة إلى نسخ نادرة لكبار شيوخ التلاوة، لتصبح القناة داخل كل بيت خلال الشهر الكريم.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة «مصر قرآن كريم»، عام 2020، لتعرض تلاوات القرآن للمشايخ القدامى، والقراء الشباب، وكذلك تلاوات نادرة لمشايخ القراء المصريين، وأصبحت فى وقت قصير منارة لاكتشاف أصوات جديدة فى قراءة القرآن والإنشاد.

تستهدف منذ انطلاقها البيوت المصرية والعربية والإسلامية وتعرض مزيجا بين أصوات القراء القدامى والأجيال الجديدة ونسخاً نادرة لـ«كبار التلاوة»

دور القناة إكمال ما تغفل عنه القنوات الدينية الأخرى، من ذكر مستمر لا يتوقف للقرآن، مع فكرة المزج بين المشايخ الجدد والقدامى، مما يساعد فى توفير حالة وجدانية بين التلاوات القديمة والجديدة، كما تعد أول قناة تهتم بالإنشاد الدينى، لإخراج جيل جديد بأصوات ذهبية على غرار أجداده.

يستمتع مشاهدو القناة، بفكرة المزج بين الأصوات القديمة التى تعد مدارس مختلفة وعظيمة فى تلاوة القرآن والإنشاد، مع الأصوات الشبابية، كونه أمراً جديداً يسعد الكثير من المشاهدين لتوفير كل الأصوات التى يرغب الناس فى سماعها، فضلاً عن مبادرتها فى إتاحة جيل جديد من القراء والمنشدين، ومنح الفرصة بالحصول على فرصة التلاوة على الشاشات التليفزيونية.

استهدفت القناة منذ انطلاقها البيوت المصرية والعربية والإسلامية التى لا تخلو من آيات الذكر الحكيم بهذه الأصوات العذبة العطرة التى تهتز لها القلوب، وهو أمر فى غاية الأهمية، لما يساعد فى نشر حالة روحانية بين المستمعين، وخاصة فى ظل غياب الاهتمام بالموضوعات الهادفة لدى الكثير من العامة.

وتعرض «مصر قرآن كريم» تلاوات نادرة لمشايخ القراء المصريين من بينهم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد والشيخ على محمود والشيخ محمد صديق المنشاوى والشيخ محمود على البنا والشيخ محمد رفعت والشيخ محمود خليل الحصرى، والشيخ النقشبندى وغيرهم.

تتلخص أهمية قناة «مصر قرآن كريم» فى حفظ التراث المصرى فى قراءة القرآن، وفقاً لما قاله الشيخ أحمد إسماعيل، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، مشيراً إلى أن كافة المدارس الرائدة فى قراءة القرآن كانت مدارس مصرية، وقال إن القرآن الكريم وإن كان قد نزل فى بلاد الحجاز إلا أنه تمت قراءته فى مصر، حيث إن مصر رائدة فى هذا الفن بلا منازع ولم تسبقها أى أمة من الأمم.

«إسماعيل»: العالم أجمع يتم تلاوة القرآن الكريم فيه بأصوات مصرية

وأضاف «إسماعيل» أن العالم أجمع يتم تلاوة القرآن الكريم فيه بأصوات مصرية، كما أن الأجانب عندما يقرأون القرآن الكريم يتبعون النهج المصرى، متابعاً أن يكون هناك قناة مصرية للقرآن الكريم تحفظ هذا التراث فهى من أعظم الخطوات التى لا بد أن يتم تثمينها من جميع الجهات، حيث إن هذه الخطوة ساهمت فى تردد صدى القرآن فى كل بيت.

وخطة قناة «مصر قرآن كريم»، خلال شهر رمضان الكريم، حملت مفاجآت عدة للجمهور. حيث إنّ القناة خلال شهر رمضان تذيع مختلف التلاوات لتختم المصحف مرة كل يومين، بمعنى أن كل يوم من صلاة العشاء حتى الفجر تذيع أول سبعة أجزاء، وبعدها تذيع ثمانية أجزاء حتى عشاء اليوم الثانى، أى 15 جزءاً.

وفى اليوم التالى إذاعة الـ15 جزءاً التالية.. وهكذا حتى آخر رمضان، ليسهل على من يختم المصحف القراءة اليومية مع القناة، موضحاً أن أبرز ما تتميز به القناة هو جمع أصوات القراء المصريين بحناجرهم الذهبية والآيات مكتوبة بخط واضح، ويذاع المصحف المرتل والمجود، وكذلك قراءات نادرة وتسجيلات لم تظهر من قبل، كما تظهر معانى الكلمات الصعبة فى الآيات المختلفة، بخلاف ظهور البرنامج اليومى فى شريط الأخبار أسفل الشاشة.

وللحصول على القناة عبر الهواتف المحمولة يوجد تطبيق إلكترونى خاص بالقناة، ما يسمح للجمهور بمتابعة القناة فى أى وقت: «افتح الاستور على جوجل أو أبل ودور على تطبيق اسمه (مصر قرآن كريم).. نزل التطبيق.. وشغله.. التطبيق سمعى وليس مرئياً وبسيط وخفيف والغرض منه التسهيل علينا جميعاً.. هتلاقى التطبيق يبدأ براديو (مصر قرآن كريم).