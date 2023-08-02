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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء.. الفجر في القاهرة 4:36 صباحًا

كتب:

انتصار الغيطانى
03:45 ص | الأربعاء 02 أغسطس 2023
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء

تباين طفيف شهدتها مواقيت الصلاة، اليوم، بحسب ما كشفته هيئة المساحة المصرية بشأن الفروض الخمسة ومواعيدها في جميع المحافظات المصرية.

ونوضح في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، في عدد من محافظات الجمهورية، في إطار الخدمات المقدمة لمتابعي «الوطن».

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:48 صباحًا.

أذان الظهر: 12:55 مساءً.

أذان العصر: 4:19 مساءً.

أذان المغرب: 7:31 مساءً.

أذان العشاء: 8:53 مساءً. 

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:36 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:01 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:38 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:55 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:23مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:38 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:07 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:45 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:55 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:23 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد أذان الفجر: 4:48 صباحًا.

أذان الظهر: 1:02 مساءً.

أذان العصر: 4:33 مساءً.

أذان المغرب: 7:43 مساءً.

أذان العشاء: 9:6 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

أذان الفجر: 4:25 صباحًا.

أذان الظهر: 12:59 مساءً.

أذان العصر: 4:38 مساءً.

أذان المغرب: 7:48 مساءً.

أذان العشاء: 9:16 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:41 صباحًا.

أذان الظهر: 12:58 مساءً.

أذان العصر: 4:28 مساءً.

أذان المغرب: 7:40 مساءً.

أذان العشاء: 9:3 مساءً.

 

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